​Губерниев: «Месси – великий футболист, но не Марадона»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Великий футболист Месси! Спору нет… Но не Марадона!! Диего я видел на поле. Он подлинный гений. Пеле, увы, я не застал… Впрочем, Месси ещё может себя увековечить… Ещё есть время!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В воскресенье вечером проходит финальный матч чемпионата мира - 2022. После 90 минут игрового времени на табло горит счёт 2:2. Следить за дальнейшим развитием событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.