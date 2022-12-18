Месси настиг Жюста Фонтена по количеству голов на чемпионате мира

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, команды забили друг другу по два мяча в основное время, а в дополнительное время Лионель Месси забил еще раз и вывел команду вперед.

Для него этот гол стал тринадцатым на чемпионатах мира, и по этому показателю Месси, который в первом тайме матча сравнялся с Пеле и превзошел по сыгранным минутам Паоло Мальдини, сейчас сравнялся с французом Жюстом Фонтеном - у того тринадцать мячей в чемпионатах мира, правда, надо уточнить, что все они были забиты в одном Мундиале. До абсолютного лидера, Мирослава Клозе, Месси остался еще один мяч.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.