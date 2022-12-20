Шишкин: Мбаппе не жалко

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался по поводу поражения французской сборной в финале катарского чемпионата мира.

Шишкин сказал «РБ-Спорту», что ему совершенно не жалко звёздного французского форварда Килиана Мбаппе, чей хет-трик не помог Франции победить в финале катарского чемпионата мира.

«Килиан уже выигрывал мундиаль. К тому же, у него ещё всё впереди. Думаю, что Мбаппе ещё не один раз сыграет на чемпионате мира», - добавил Шишкин.

Напомним, что в финале катарского мундиаля сборная Франции с Мбаппе в составе в серии послематчевых пенальти уступила аргентинцам.