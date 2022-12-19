Де Пауль: Представить не мог, что буду держать в руках кубок мира

Полузащитник аргентинской сборной Родриго де Пауль поделился с журналистами эмоциями после победы на катарском чемпионате мира.

Де Пауль сказал As, что и представить себе никогда не мог, что однажды будет держать в руках кубок мира. Полузащитник отметил, что это был один из самых важных дней в его жизни.

«Мы навсегда вписали свои имена в историю. Это ключ к вечности. Наша команда отдала все силы ради победы, которую мы всецело заслужили», - добавил де Пауль.

Напомним, что аргентинская сборная в серии послематчевых пенальти обыграла французов и в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира.