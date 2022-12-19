Талалаев: «Скалони повезло, что он работает в эпоху Месси»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением о работе наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Напомним, вчера, 18 декабря, южноамериканская команда обыграла Францию (3:3, 4:2 — пен) в финальном матче чемпионата мира и выиграла мундиаль впервые с 1986 года.

По мнению Талалаева, 44-летнему Скалони повезло работать в эпоху легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси, отметив, что в плане тренерских решений второй тайм игры с Францией специалист провалил.

«Скалони во многом повезло, что он работает в эпоху Месси. А вот по поводу его решений тренерских, то дебют матча он выиграл, но после перерыва был провал», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством южноамериканцы успели выиграть не только чемпионат мира, но и Кубок Америки.