Боксёр Альварес: «Я счастлив, что Аргентина выиграла»

Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring», мексиканец Сауль Альварес прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Я всегда буду защищать свою страну. Да, может быть что-то вышло из-под контроля. Но так происходит обучение. Я счастлив, что Аргентина выиграла. Они это заслужили, мои поздравления парням», - цитирует Альвареса журналист Майкл Бенсон.

Напомним, после матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Мексики у Сауля Альвареса и Лионеля Месси произошёл заочный конфликт из-за инцидента в раздевалке аргентинцев.