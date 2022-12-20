Фанаты тепло встретили сборную Франции, несмотря на поражение в финале ЧМ-2022 (Видео)

Фанаты французской сборной встретили футболистов национальной команды после поражения в финале катарского чемпионата мира от Аргентины.

Пресс-служба сборной Франции опубликовала видео встречи фанатов и футболистов национальной команды. Болельщики, несмотря на поражение сборной в финале мундиаля, достаточно тепло поприветствовали игроков и даже сопроводили встречу пиротехническим шоу.

Напомним, что в основное и дополнительное время финальный матч между Аргентиной и Францией завершился вничью со счётом 3:3. Хет-триком в составе французской команды отметился Килиан Мбаппе. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы, которые выиграли третий мундиаль в своей истории.