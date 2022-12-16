Талалаев: «Месси будет стремиться к чуду»

В Катаре подходит в своей кульминации чемпионат мира по футболу, в финальном матче сразятся сборные Франции и Аргентины. Наставник московского «Торпедо» Андрей Талалаев ждет чуда от Лионеля Месси - он считает, что аргентинский игрок будет стремиться совершить это чудо и принести своей команде победу в чемпионате мира.

Напомним, что Франция является действующим обладателем турнира, а сборная Аргентины не побеждала в чемпионате мира с 1986 года.

- Вот мы говорим, кто выиграет в финале. Один человек точно против. Он приложит все усилия. Его усилий иногда хватает на то, чтобы совершить чудо, - ответил Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ» на вопрос о том, сможет ли Мбаппе повторить достижение Пеле и стать двухкратным чемпионом мира к 23 годам.