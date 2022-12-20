Власти Аргентины эвакуируют сборную из-за большого скопления фанатов

Власти Аргентины приняли решение эвакуировать игроков чемпионской сборной на вертолётах.

По информации «РИА Новости», причиной для подобного решения стало большое скопление поклонников «альбиселесте» на улицах Буэнос-Айреса после выигрыша катарского мундиаля. Сообщается, что команда не может добраться до центра столицы из-за медленного движения автобуса, связанного с рекордным числом болельщиков, вышедших поздравить своих героев. Также есть данные о том, что в столице Аргентины триумф национальной команды отмечают от трёх до четырёх миллионов людей.

Напомним, что подопечные Лионеля Скалони в третий раз в истории своей страны выиграли мировое первенство, обыграв в ярком финале французскую сборную.