Черчесов рассказал, почему болел за Месси на чемпионате мира в Катаре

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в настоящий момент возглавляющий венгерский «Ференцварош», рассказал, что на чемпионате мира в Катаре, который проходил с 20 ноября по 18 декабря, он персонально поддерживал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, южноамериканцы в итоге смогли выиграть мундиаль, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 — пен). 35-летний Месси был признан лучшим игроком турнира.

«Я болел за Месси, потому что он был лидером команды и всё делал для неё, а не для себя», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Отметим, что этот кубок мира стал для Аргентины первым с 1986 года.