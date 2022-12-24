Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Черчесов рассказал, почему болел за Месси на чемпионате мира в Катаре

24 Декабря 2022 • 10:36 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в настоящий момент возглавляющий венгерский «Ференцварош», рассказал, что на чемпионате мира в Катаре, который проходил с 20 ноября по 18 декабря, он персонально поддерживал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, южноамериканцы в итоге смогли выиграть мундиаль, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 — пен). 35-летний Месси был признан лучшим игроком турнира.  

«Я болел за Месси, потому что он был лидером команды и всё делал для неё, а не для себя», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Отметим, что этот кубок мира стал для Аргентины первым с 1986 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
11:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Спартака»: «Роналду - эгоист, сам себе звезда»
11:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси или Мбаппе: Черчесов назвал лучшего игрока ЧМ-2022
11:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ребров: «ЧМ-2022 подвёл черту под эпохой Месси»
11:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов объяснил причины неудачного выступления Роналду на чемпионате мира
11:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ребров - о поведении Мартинеса: «Вратарь должен провоцировать, он доминировал над французами»
11:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ребров сравнил финал ЧМ-2022 с матчем «Спартака» против «Ливерпуля»
10:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов рассказал, почему болел за Месси на чемпионате мира в Катаре
09:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лаутаро Мартинес: «В плане личных успехов я, конечно же, надеялся на другой чемпионат»
09:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов прокомментировал победу Аргентины на чемпионате мира
09:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лионель Энцо Хулиан Альтамирано - так назвали мальчика, родившегося в Аргентине перед финальным матчем
09:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лаутаро Мартинес: «Пятый пенальти Франции пробил бы я» 1
09:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Симонян считает, что в России никогда не появятся свои Месси и Мбаппе
08:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес рассказал, как вывел из равновесия Тчуамени
07:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В столице Аргентины появился гигантский мурал с Месси и Кубком мира 1 видео
06:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тьяго Силва: «До сих пор сердце кровью обливается»
Все новости
Рекомендуем