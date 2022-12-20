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Павара обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной Франции слухи

20 Декабря 2022 • 01:17 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар провёл не лучший для себя турнир.

26-летний футболист начал мундиаль в старте, сыграв в поединке первого тура группового этапа против Австралии (4:1), а затем был исключён из основы из-за недовольства Дидье Дешамом его игрой. Павар ни разу не появился на поле в оставшихся шести матчах, а французы дошли до финала, где уступили Аргентине в серии послематчевых пенальти.

Находясь на скамейке запасных, представитель «Баварии» позволял себе «неуместные замечания» товарищам по команде, сообщает журналист Ромэйн Молина. Ситуация обострилась в финале, что привело к разговору на повышенных тонах с Дешамом. Отмечается, что поведение Павара накаляло атмосферу внутри коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции Дидье Дешам Бенжамен Павар
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Декабря 2022 в 01:42
Дело Гешы живёт и не стареет.. Хе-хе..
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