Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар провёл не лучший для себя турнир.

26-летний футболист начал мундиаль в старте, сыграв в поединке первого тура группового этапа против Австралии (4:1), а затем был исключён из основы из-за недовольства Дидье Дешамом его игрой. Павар ни разу не появился на поле в оставшихся шести матчах, а французы дошли до финала, где уступили Аргентине в серии послематчевых пенальти.

Находясь на скамейке запасных, представитель «Баварии» позволял себе «неуместные замечания» товарищам по команде, сообщает журналист Ромэйн Молина. Ситуация обострилась в финале, что привело к разговору на повышенных тонах с Дешамом. Отмечается, что поведение Павара накаляло атмосферу внутри коллектива.