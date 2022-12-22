Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результаты чемпионата мира в Катаре.

«Не считаю, что финал был одним из лучших. Но в историю он войдет. Ясно, что похожих матчей не бывает, но близкое к такому было. Когда Аргентина играла с Германией давно. Что касается интриги, то финальный матч был классным в этом году.

Мы помним первый тур. Произошел кошмар. Аргентина проиграла Саудовской Аравии, и сразу стало понятно, что чемпионат будет сенсационным. Когда испанцы стали чемпионами, они тоже проиграли первый матч. Что касается везения, я бы не сказал, что Аргентина прошла чемпионат на фарте. Да, было, но в футболе нельзя без фарта, как и в любом виде спорта. В финале им реально повезло. Сначала мы не понимали, где Франция, а при счёте 2:2 уже казалось, что Франция дожмет. И вспомнить ещё, какой момент был при счёте 3:3 на 121-й минуте. Коло-Муани дай ещё 10 таких моментов, он 9 забьет. А тут не забил. Почему-то про этот момент никто не вспоминает.

Мой прогноз не сбылся. Я ставил на финал Бразилия - Франция. Я думаю, что многие думали, что бразильцы победят на этом чемпионате мира», - сказал Мостовой.