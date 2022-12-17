Жуниор Мессиас: «Буду болеть за Францию»

Нападающий «Милана» Жуниор Мессиас следит за чемпионатом мира в Катаре, даже несмотря на то, что бразильская сборная уже покинула турнир. Мессиас дал понять, что будет болеть в финальном матче за сборную Франции, даже несмотря на то, что обычно в таких ситуациях южноамериканцы солидарны со своими - в данном случае со сборной Аргентины и ее поклонниками. Мессиас, впрочем, пояснил - за Францию будет болеть из-за Тео Эрнандеса, а также Оливье Жиру.

- Я рад за них. И сейчас, после вылета Бразилии, буду болеть именно за сборную Франции, - пояснил Мессиас, слова которого цитирует pianetamilan.it.