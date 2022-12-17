Булыкин – о финале ЧМ-2022: «Самое главное — это атмосфера и красивый футбол»

Серебряный призёр чемпионата Бельгии в составе «Андерлехта» Дмитрий Булыкин прокомментировал грядущий финал ЧМ-2022.

Специалист признался, что его лично интересуют оба варианта развития событий: либо впервые за долгое время команда-участница чемпионата мира сумеет защитить титул, либо аргентинец Лионель Месси выиграет первый в своей карьере кубок мира.

«Самое главное — это атмосфера и красивый футбол. Если победит Месси — отлично, а если выиграют французы — поставят новый рекорд», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Эксперт признался, что лишь поддерживает Францию в вопросе защиты титула.