Четыре вещи, которые сделали чемпионат мира-2022 крутым

В воскресенье в Катаре завершился чемпионат мира по футболу. По многим показателям он стал одним и лучших в истории. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему этот турнир мы не забудем.

Битва двух супергероев

Чемпионат мира-2022 запомнится как битва звёзд. Футбол – это командная игра, но всё же все мы любим смотреть на крутых исполнителей, которые творят волшебство и решают исход матчей своими действиями. В этом смысле чемпионат мира-2022 стал турниром битв двух топ-звёзд. Изначально казалось, что будет больше. Однако Криштиану Роналду провалился на мундиале, а Неймар из-за травмы не смог себя показать. В итоге чемпионат мира стал битвой Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Свой спор они решили в финале. Сам решающий матч скорее остался за французом, но победил аргентинец.

Один из лучших финалов в истории чемпионатов мира

Решающий матч в Катаре – это та игра, которую надо показывать людям, чтобы они полюбили футбол. Это лучше любого фильма-блокбастера, в котором было всё. Два супергероя, которые показали выступление экстра-класса. Сумасшедшая интрига, когда одна команда, почти проигравшая, взяла и вернулась в матч. И стойкость духа другой команды, которая получала жесточайшие удары, дважды упустила преимущество, но всё же сумела вырвать титул, отблагодарив этим своего великого капитана-ветерана.

В истории были не менее остросюжетные финалы. В 1930-м уругвайцы, проигрывая 1:2 к перерыву, перевернули во втором тайме матч в победу 4:2. В 1966-м немцы открыли счёт, потом проигрывали, но сравняли на 90-й минуте, уступив всё же в овертайме. В 1986-м аргентинцы также вели у ФРГ 2:0 к 74-й, пропустили дважды, но всё же вырвали титул. Так или иначе решающий матч-2022 навсегда войдёт в историю как один из величайших.

Сенсации

Футбол – это тот вид спорта, где сенсации встречаются довольно часто. Для стороннего наблюдателя всегда интересно смотреть матчи, где победитель неизвестен, непредсказуем. В Катаре почти во всех группах вплоть до последнего тура была интрига в борьбе за выход в плей-офф. Не смогли выйти из квартетов Бельгия, Германия, Уругвай, Дания, Мексика. Зато оказались в плей-офф три азиатские команды (с учётом Австралии) и две африканские. Команда Марокко и вовсе дошла до полуфинала. Смотреть на сенсации всегда интересно, и всегда здорово видеть неожиданные результаты.

Продвинутая статистика

ФИФА к чемпионату мира в Катаре серьёзно подошла к подсчету статистики, и это помогало чуть лучше понимать происходящее на поле. Очень здорово, что теперь при статистике владения мячом учитывается время, когда футбольный снаряд не находится ни у одной из команд. Это помогает лучше понимать темп поединка. Интересна информация, кто из футболистов ломает защитные линии соперника, кто получает мяч в разных зонах. Это помогает получать информацию о том, что сложно понять просто по картинке. Хочется, чтобы эта тенденция продолжалась.

Роман Андреев