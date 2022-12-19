Кроос восхищён стабильной игрой Месси

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кросс с похвалой высказался о новоиспечённом чемпионе мира – Лионеле Месси, отметив стабильность его выступлений.

«Никогда ещё не видел более стабильного игрока как этот парень. И да, имейте в виду, что я говорю это искренне, ведь он всегда играл за клубы, которым я не отдавал своё предпочтение», - цитирует немца Mundo Deportivo. Ранее он похвалил аргентинца за сильное индивидуальное выступление на турнире, которое привело всю сборную Аргентины к победе.

18 декабря сборная Аргентины спустя 36 лет вновь стала чемпионом мира по футболу. В эпичном финале (3:3) «альбиселесте» одержали победу над «трёхцветными» лишь в серии пенальти, где были точнее своих французских оппонентов – 4:2. Лионель Месси взял Кубок мира впервые в своей богатой трофеями карьере.