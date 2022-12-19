Глеб – о финале ЧМ-2022: «Один из лучших матчей в истории»

Экс-игрок каталонской «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб высказался относительно победы сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Один из лучших финалов в истории. Все так эмоционально менялось. Зрелищно, классно. Рад очень за Месси. Он собрал все титулы. Наконец-то добился этого», - передает слова Александра «Спорт-экспресс».

Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3. В серии пенальти Аргентина была точнее французов – 4:2. Для южноамериканской команды это третья победа на чемпионатах мира.

Добавим, что Лионель Месси на турнире в Катаре отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.