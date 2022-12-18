Месси установил рекорд по числу сыгранных матчей на чемпионатах мира

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в финальном матче чемпионата мира в Катаре против сборной Франции. Тем самым, он установил рекорд чемпионатов мира, так как этот матч стал для него 26-м в карьере на мундиалях. Прежний рекорд (25 сыгранных встреч) принадлежал немцу Лотару Маттеусу.

А ещё Месси на 23-й минуте встречи побьет рекорд по количеству минут, сыгранных на мировых первенствах и сыграет в совокупности 2 217 минут. 2 216 минут на мундиалях провёл итальянец Паоло Мальдини.

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