Талалаев: «Бензема ведёт себя по-мужски, по-спортивному»

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о потенциальном участии Карима Бензема в финальном матче чемпионата мира – 2022.

«Он [Бензема] ведёт себя по-мужски, по-спортивному, можно об этом судить по его постам, поведению. Не примазывается к успеху», - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что французский футболист в первую очередь желает удачи своей команде, а не думает о том, что лично он мог бы поднять кубок мира над головой.

Французский и аргентинский коллективы сойдутся в очном противостоянии 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.