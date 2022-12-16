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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Талалаев: «Бензема ведёт себя по-мужски, по-спортивному»

16 Декабря 2022 • 17:08 Комментировать (1)
Аргентина
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Франция
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18.12 18:00

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о потенциальном участии Карима Бензема в финальном матче чемпионата мира – 2022.

«Он [Бензема] ведёт себя по-мужски, по-спортивному, можно об этом судить по его постам, поведению. Не примазывается к успеху», - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что французский футболист в первую очередь желает удачи своей команде, а не думает о том, что лично он мог бы поднять кубок мира над головой.

Французский и аргентинский коллективы сойдутся в очном противостоянии 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Андрей Талалаев Чм-2022
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
16 Декабря 2022 в 18:08
а мог бы медаль получить. посидев пару матчей на скамейке или выйдя на пару минут в конце решенных поединков. и ничем бы себя не опорочил. Ведь из заявки его не убрали. зря...
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