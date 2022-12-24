Черчесов назвал лучшего вратаря чемпионата мира - 2022

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о том, справедливо ли аргентинец Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре.

«Мартинес в финале доказал свою состоятельность. Поэтому аргентинец заслуженно получил приз лучшему вратарю», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В серии послематчевых пенальти Мартинес сумел парировать один из ударов европейцев.

Добавим, что на клубном уровне Эмилиано выступает за бирмингемскую «Астон Виллу».