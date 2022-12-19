Символическая сборная чемпионата мира-2022

Чемпионат мира в Катаре завершён, и самое время подводить итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает свою символическую сборную турнира.

Эмилиано Мартинес (Аргентина)

Чемпионат мира в Катаре показал несколько ярких вратарских перфомансов. Марокканец Яссин Буну и хорват Доминик Ливакович были очень сильны, что помогло их командам дойти до полуфинала. На групповой стадии великолепно играл и поляк Войцех Щесны. И всё же лучшим был Мартинес. Этот голкипер совершил ряд решающих сейвов, которые во многом принесли Аргентине титул. Мартинес совершил впечатляющие сейвы в концовках матчей с Австралией и Францией, когда спасал после выходов один на один, а также провёл сильные серии пенальти против Нидерландов и той же Франции. Мартинес своей игрой серьёзно повлиял на итоговый успех Аргентины.

Ашраф Хакими (Марокко)

Отличная игра правого защитника во много стала залогом успеха сборной Марокко на турнире. Хакими был просто непроходим на своей позиции. В среднем за матч он совершал 3,7 отбора и 1,3 перехвата! Хакими был ключевым звеном в обороне марокканцев, которая выглядела просто непробиваемой. При этом латераль «ПСЖ» участвовал в атакующих действиях команды, хотя и записал на свой счёт лишь одну голевую передачу – в поединке группового этапа с канадцами.

Йошко Гвардиол (Хорватия)

Сборная Хорватии во многом отличилась сильной обороной на турнире, и одним из ключевых игроков был Йошко Гвардиол. Неудивительно, что по ходу чемпионата мира появилось много слухов о том, что он покинет «Лейпциг» и отправится в топ-клуб. У Гвардиола в среднем за матч было 1,3 отбора и 1,6 перехвата. Вдобавок к этому 20-летний защитник отметился голом в матче за третье место, что помогло балканцам выиграть бронзовые медали.

Николас Отаменди (Аргентина)

От этого защитника многие ждали ошибок, учитывая его карьеру. Однако вместо этого Николас Отаменди провёл просто образцовый турнир, показав, что не зря в своё время он считался одним из самых перспективных футболистов мира на своей позиции. Отаменди в среднем за матч совершал 1,4 перехвата и 1,3 перехвата. Защитник провёл каждую минуту на поле и был просто столпом обороны своей команды.

Тео Эрнандес (Франция)

Тео приехал на турнир в статусе запасного футболиста, но уже по ходу первого тайма стартового поединка стал основным после травмы брата Люка. Эрнандес провёл сильный чемпионат мира. Он сделал голевые передачи в матчах с Австралией и Данией, а также забил гол марокканцам в полуфинале. Кроме того, Тео хорошо действовал и в защите, ведь 2,7 отбора в среднем за игру – отличный результат.

Софьян Амрабат (Марокко)

Абсолютно точно сильнейший опорный полузащитник чемпионата мира. Амрабат просто выжигал центр поля, и лучше всего это было заметно в матчах 1/8 и 1/4 финала против испанцев и португальцев. Хавбек просто не давал соперникам даже оглядеться. В среднем у него 2,3 отбора за игру и 0,9 перехвата. Конечно, можно вспомнить, как Амрабат умудрился в полуфинале догнать убегающего Мбаппе и в жёстком подкате отобрать мяч. Это было наглядное доказательство бойцовских качеств марокканца на турнире. Скорее всего, мы его вскоре увидим в топ-клубе.

Антуан Гризманн (Франция)

Француз провёл по-настоящему гениальный турнир. Из-за проблем в средней линии Дидье Дешам использовал номинального нападающего Антуана Гризманна в полузащите, и это стало отличной находкой. Он был одним из лучших игроков турнира. Гризманн был силён и с другой стороны, в атаке, сделав 3 голевые передачи. При этом в среднем он делал 3,1 ключевых паса за матч. Кроме того, Гризманн умудрялся делать по 2 отбора за матч. На турнире в Катаре от раскрылся в новой роли, и очень интересно, как теперь его будет использовать в «Атлетико» Диего Симеоне.

Джуд Беллингем (Англия)

Юный англичанин провёл очень сильный турнир. Он действительно стал одним из лидеров своей команды в свои 19 лет. Беллингем совершал 3,2 отбора и 1 перехват за матч в среднем. При этом он делал по 0,8 ключевых передач. Беллингем и забил, и сделал голевую передачу. Пожалуй, именно он был лидером средней линии британцев, а не Маунт или Райс, например.

Килиан Мбаппе (Франция)

Один из лучших игроков турнира. Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, он сделал хет-трик в финале, что помогло французам совершить камбэк. Он же почти в одиночку обыграл Польшу в 1/8 финала, оформив дубль и сделав результативную передачу. До этого Мбаппе же двумя мячами принёс французам победу над Данией. И даже в полуфинале именно после его ударов случались рикошеты, после которых его партнёры забивали. Мбаппе точно провёл сумасшедший турнир.

Лионель Месси (Аргентина)

Лучше Мбаппе был только Месси. 7 голов, 3 результативные передачи – просто сумасшедшие показатели. Месси не набрал результативных очков только в матче с поляками, когда не сумел реализовать пенальти. Аргентинец был лидером своей команды и абсолютно заслуженно получил «Золотой мяч» по итогам турнира. Месси установил кучу рекордов на этом мундиале. Пожалуй, чемпионат мира в Катаре будет вспоминаться именно как турнир Месси.

Хулиан Альварес (Аргентина)

Выбрать центрального нападающего для символической сборной трудно. Пожалуй, сложно выделить одного нападающего, который был бы сильнее других. Ришарлисон, Валенсия, Гакпо провели хорошие турниры, но рано вылетели. Наверное, выбор стоило делать между Альваресом и Жиру. Француз был хорош, но просто провалил полуфинал и финал турнира. Альварес же, который начинал мундиаль в рамках запасного игрока, пробился в основу и стал забивать. В полуфинале форвард и вовсе записал на свой счёт 2+1 по системе «гол+пас». В общем, отдадим место в символической сборной чемпиону мира.

Роман Андреев