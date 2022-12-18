Бояринцев рассказал, за счёт чего Франция сможет одолеть Аргентину

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

По мнению Бояринцева, победу в предстоящей встрече одержат «трёхцветные», так как они обладают более сильным нападением, которому не составит труда вскрыть не самую надёжную оборону аргентинцев. Отметим, что команда Дидье Дешама выигрывала чемпионат мира четыре года назад в России и является действующим победителем турнира.

«Аргентинцы именно в обороне просели в матче с Нидерландами, а у французов очень мощная линия нападения. За счёт этого, как мне кажется, они сегодня и станут чемпионами мира», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.