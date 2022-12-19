Илон Маск оценил уровень футбола в финале ЧМ-2022

Миллиардер Илон Маск поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира – 2022, в котором встречались национальные команды Аргентины и Франции.

«Лучшего финала нельзя было придумать. Фантастический футбол в исполнении Аргентины и Франции», - гласит сообщение американского бизнесмена в социальных сетях.

Игровое время поединка завершилось результативной ничьей со счетом 3:3. В серии пенальти верх взяли аргентинцы – 4:2.

Лучшим футболистом турнира был признан нападающий «альбиселесте» Лионель Месси, на счету которого семь забитых мячей и три результативные передачи в семи поединках..