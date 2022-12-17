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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Почему «Аргентина – Франция» – это не матч Месси против Мбаппе

17 Декабря 2022 • 09:21 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

В воскресенье пройдёт финал чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Аргентины и Франции. Многие уже окрестили эту встречу «дуэлью Лионеля Месси и Килиана Мбаппе». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» призывает не упрощать это противостояние.

Грядущий финал чемпионата мира многие уже называют битвой Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Действительно, очень легко всё свести именно к их соперничеству. Оба являются лидерами своих команд. К финалу они подходят в статусе лучших бомбардиров турнира – оба забили по 5 голов. У Месси при этом 3 голевые передачи, а у Мбаппе – 2. Аргентинец был одним из лучших футболистов последних 15 лет, а француз должен стать и уже стал преемником южноамериканца в этом статусе. В общем можно сказать, что финальный матч будет битвой старого короля и нового.

Тем не менее это слишком грубое обобщение. Ни Францию, ни Аргентину на чемпионате мира в Катаре нельзя назвать командой одного игрока. Мбаппе и Месси – лидеры своих сборных, но в финал оба вышли во многом за счёт хорошей игры коллективов. Ни Франция, ни Аргентина не добралась бы до решающего матча без тех, кто окружал их лидеров. В конце концов не стоит забывать, что вторую строчку среди лучших бомбардиров делят другие финалисты чемпионата мира. По 4 гола забили Хулиан Альварес и Оливье Жиру. Антуан Гризманн же сделал 3 результативные передачи.

Добавим к этому хорошую игру обоих голкиперов. Уго Льорис проводит отличный турнир и несколько его сейвов были ключевыми для сборной Франции, если оглянуться назад. Эмилиано Мартинес и вовсе решил проблему команды Аргентины с номером один. Он и спасал много, и смог в серии пенальти с Нидерландами добиться успеха.

Отдельно хочется отметить обоих тренеров-финалистов. Оба в некотором смысле сделали невозможное. Лионель Скалони действительно сумел сделать из сборной Аргентины команду вокруг Месси. Если предыдущие наставники «альбиселесте» просто пытались сделать вокруг своего лидера комфортную обстановку и надеялись на его гений, то теперь всё иначе. Месси – это лидер, но всё же часть механизма сборной Аргентины. При этом Скалони даже на этом чемпионате мира показал гибкость команды. «Альбиселесте» играла по разным схемам и проявила характер. Аргентинцы не сломались после сенсационного поражения от Саудовской Аравии и вытащили матч с Нидерландами, где упустили преимущество в два мяча.

Дидье Дешам и вовсе сумел в кратчайшие сроки построить по сути новую команду. Накануне чемпионата мира французы потеряли целую россыпь лидеров, приехав с такой средней линией, которая выглядела мало на что способной. Уже в первом матче на турнире команда лишилась ещё и Люки Эрнандеса. Однако Дешам сумел найти баланс и быстро построил новый коллектив, который будто не заметил потери бойцов.

Абсолютно неправильно сводить грядущий финал к дуэли двух лидеров. В конце концов мы видели уже четвертьфинал, в котором англичане закрыли Мбаппе, но французы всё равно победили. У Дешама есть другие исполнители, другие лидеры, которые могут брать на себя главную роль. Месси же неудачно провёл решающий матч в группе против поляков, не забил пенальти, но его партнёры смогли переломить ход поединка и вырвать столь необходимую победу.

В воскресенье мы можем увидеть роскошный финал, в котором две команды будут биться за результат. Месси или Мбаппе могут решить исход матча в пользу той или иной команды. Однако это могут сделать их партнёры и без участия лидеров. Отдельно интересно, что придумают тренеры на решающий матч.

Роман Андреев

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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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