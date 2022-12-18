Ди Мария удвоил перевес сборной Аргентины в финале чемпионате мира

На 35-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу забит ещё один гол. В решающем матче играют сборные Аргентины и Франции. Южноамериканцы перехватили мяч у своей штрафной площади и за одним исключением передачами в одно касание довели мяч до неприкрытого Анхеля ди Марии, который, не встретив сопротивления, с левого края штрафной пробил Уго Льориса - 2:0. В середине первого тайма ди Мария заработал 11-метровый удар, с которого отличился Лионель Месси.

Отметим, что сборная Франции в первом тайме еще ни разу не пробила по воротам соперника. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.