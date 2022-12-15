Ловчев: «Для меня Марадона всё равно на все времена выше Месси»

Бывший защитник национальной сборной СССР Евгений Ловчев высказался о двух великих аргентинских футболистах – Диего Марадоне и Лионеле Месси.

Специалист считает, что молодое поколение любителей футбола не может объективно сравнивать этих двух легендарных южноамериканских игрока в связи с временным фактором – Марадона выступал слишком давно, а Месси демонстрирует фантастический уровень футбола прямо сейчас, в том числе и на проходящем в Катаре чемпионате мира.

«Но для меня Марадона всё равно на все времена выше Месси», - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Сборная Аргентины на ЧМ-2022 сыграет со сборной Франции в финальном матче.