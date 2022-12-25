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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пануччи: «Я был уверен, что Аргентина выиграет»

25 Декабря 2022 • 10:49 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший правый защитник «Милана» Кристиан Пануччи внимательно следил за чемпионатом мира в Катаре, в котором успеха добилась сборная Аргентины. Пануччи заверил, что и до чемпионата был уверен в том, что аргентинцы добьются своего.

- Я думал, что это будет чемпионат командной игры, но он оказался чемпионатом индивидуальностей. Но, с другой стороны, я был уверен, что выиграет Аргентина - так и случилось. Я обозначал и возможный успех африканской сборной - это тоже произошло, - цитирует Пануччи pianetamilan.it.

Сборная Аргентины не выигрывала чемпионский титул 36 лет - в последний раз это случилось в 1986 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Кристиан Пануччи
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