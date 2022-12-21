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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шунин рассказал о вратарских новшествах после ЧМ-2022

21 Декабря 2022 • 23:02 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о новшествах вратарской игры, которые он подметил на чемпионате мира - 2022.

«Сейчас одно из требований — хорошо играть двумя ногами, действовать высоко как ещё один защитник, помогать команде. Но важно не забывать о собственных воротах и при потере мяче успеть занять правильную позицию», — рассказал страж ворот российской сборной в интервью изданию Sport24.

Также Шунин рассказал, что не видит какой-либо особой техники в отбитии пенальти, поскольку необходимо лишь изучить соперника. Другим важным фактором в одиннадцатиметровых кипер назвал нервозность.

Напомним, что на катарском мундиале пять матчей плей-офф дошли до серии пенальти. Эмилиано Мартинес, ставший героем двух из них, был признан лучшим вратарём турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Шунин Чм-2022
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