Габулов: «Месси сыграет самый важный матч в карьере»

Экс-вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов высказался о предстоящем финале чемпионата мира – 2022, в котором Аргентина сыграет против Франции.

«Месси предстоит сыграть самый важный матч в карьере, как и всем футболистам сборной Аргентины. Лионель заслужил выиграть чемпионат мира. Он величайший футболист в истории», - передает слова Владимира издание «Чемпионат».

Матч Аргентина – Франция состоится сегодня, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.