Месси и Мбаппе лидируют в топ-10 лучших игроков чемпионата мира

Журналисты портала Goal.com представили рейтинг десяти лучших футболистов чемпионата мира – 2022, который проходит в Катаре. Лидером этого списка по-прежнему является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

На втором месте расположился лидер национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Третьим стал еще один представитель «трёхцветных» Антуан Гризманн. Далее в данном рейтинге расположились следующие игроки: Софьян Амрабат, Ашраф Хакими, Николас Отаменди, Хулиан Альварес, Оливье Жиру, Бруну Фернандеш и Ришарлисон.

В финале мундиаля сыграют сборные Аргентины и Франции. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – 18:00 по московскому времени.