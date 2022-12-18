​Месси поднял над головой кубок мира

В Катаре завершилась церемония награждения после финального матча чемпионата мира - 2022. Турнир выиграла сборная Аргентины, которая обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей 3:3.

Лионель Месси как капитан сборной Аргентины последним вышел на сцену. После получения золотой медали лидер сборной Аргентины получил трофей мундиаля и поднял его над головой.

Напомним, что аргентинская национальная команда выиграла чемпионат мира впервые за 36 лет.

Как известно, Лионель Месси больше не будет выступать за сборную Аргентины. Звёздный форвард принял решение завершить свою международную карьеру.