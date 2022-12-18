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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси поднял над головой кубок мира

18 Декабря 2022 • 21:44 Комментировать (7)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

В Катаре завершилась церемония награждения после финального матча чемпионата мира - 2022. Турнир выиграла сборная Аргентины, которая обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей 3:3.

Лионель Месси как капитан сборной Аргентины последним вышел на сцену. После получения золотой медали лидер сборной Аргентины получил трофей мундиаля и поднял его над головой.

Напомним, что аргентинская национальная команда выиграла чемпионат мира впервые за 36 лет.

Как известно, Лионель Месси больше не будет выступать за сборную Аргентины. Звёздный форвард принял решение завершить свою международную карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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Ermak
18 Декабря 2022 в 22:10
С чем я его и всез ьолельщиков поздравляю
Bathet30
18 Декабря 2022 в 22:00
Лео молодец, боролся за трофей до последних минут. Команда всегда тянулась за ним.
Кукла вуду
18 Декабря 2022 в 21:59
Будет много букв ... Аргентина чемпионы,да заслуга в этом финале на 99% Месси но , до этого финала Аргентина дошла далеко не за счет Месси , и я убежден что Франция проиграла только благодаря отсутствию Нголо Канте.Если задать мне вопрос заслужил ли Месси кубок, то ответ однозначный ДА , но в данном розыгрыше в целом влияние Месси гораздо ниже так как в прошлых чемпионатах мира он был в гораздо лучшей форме в силу возраста.Я рад что Аргентина выиграла кубок в память о великом гении Марадонне , я рад что она выиграла в память о том вкладе что вложил Месси,и я крайне огорчен что Аргентина выиграла в силу того что идол Месси признается победой целой страны, увы но сбудется то что запомнят не Аргентину а 35 летнего игрока который никогда не был лидером но не сомненно был величайшим талантом
Ermak
18 Декабря 2022 в 22:12
Как раз таки на жтом ЧМ и Лео проявил лидерские качества и команда сплотилась вокруг него, и голы важные забивал, и ассисты раздавал
ARTUR
18 Декабря 2022 в 21:59
Шикарный финал , вернее фантастический , я рад тому что арги стали чемпионами , отчасти рад этому что Месси стал чемпионом , не Мбапа , наверное это было бы крайне несправедливо увидеть финиш великого игрока , финиш противостояния двух игроков Месси --Роналду , и крах их карьеры и возвеличивания 23 летнего гомодрила , а так все хорошо , это красивая и жирная точка . Жаль что этого не увидел Марадона . Отличная работа тренера , Мартинес топ . Ди Ма это игрок который не меньше заслужил , этот матч превзашел все ранее виденные финалы !!!
Bathet30
18 Декабря 2022 в 22:11
Привет Артур! Я сегодня за Лео и его команду рвал горло. Просто там человеческое отношение к команде. Роналду до сих пор понять не может, что такое общаться по людски.
CERG
18 Декабря 2022 в 21:56
А где нормальная ветка о матче..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Аргентина Аргентина
Франция Франция
3
3
2.80 3.10 2.80
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