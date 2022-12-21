Сёмин рассказал, что не устал от футбола в уходящем году

Российский футбольный тренер Юрий Сёмин рассказал, что в свои 75 лет нисколько не устал от футбола во время чемпионата мира в Катаре и в уходящем году в целом. А график у турнира в Катаре был плотный.

«От футбола, особенного от хорошего, я не устаю!», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, на чемпионате мира в Катаре всего было сыграно 64 матча. В большинство дней группового этапа на турнире проводилось по четыре встречи каждый день. В дни проведения 1/8 и 1/4 финала зрителей ожидали по два матча в день.

Завершился мундиаль победой сборной Аргентины, которая в драматичном финале обыграла действующих обладателей Кубка мира – французов.