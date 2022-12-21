Рами назвал вратаря Мартинеса «самым ненавистным человеком»

Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём чемпионата мира – 2022. Аргентинец запомнился не только своими шикарными сэйвами, но и некоторыми выходками. Так, например, он продемонстрировал неприличный жест после получения приза лучшему голкиперу, а позже праздновал триумф, держа в руках куклу с лицом Килиана Мбаппе. На поле Мартинес тоже не раз отличался со знаком минус, пытаясь выводить своих соперников психологически.

Экс-игрок сборной Франции Адиль Рами раскритиковал Эмилиано Мартинеса в социальных сетях. Среди прочего, Рами назвал Мартинеса «самым ненавистным человеком в футболе».