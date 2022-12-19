Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой – о финале ЧМ: «Это была величайшая игра на планете Земля»

19 Декабря 2022 • 07:59 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о финальном поединке чемпионата мира – 2022, в котором встречались Аргентина и Франция.

«Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры - футбол. Это не забудется никогда. Месси взял кубок мира - это фантастика», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Напомним, что игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3. В активе Месси два забитых мяча. В серии послематчевых пенальти сборная Аргентины оказалась точнее французов, выиграв – 4:2. Для «альбиселесте» это третий кубок мира в истории.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
08:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони: «Мы хотим сохранить место для Месси и на следующий чемпионат мира»
08:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Споры окончены»: Рапино подвела итог противостояния Месси - Роналду
08:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хёрст поздравил Мбаппе с повторением его достижения
08:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Крауч: «Мбаппе впечатлил, но я делал такое же дерьмо в 2006 году»
08:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аршавин: «Если бы завтра были выборы президента Аргентины, Месси бы победил»
08:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Инфантино: «Возможность вручить Кубок мира Месси - это уникальная возможность»
08:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саттон: «Аргентина проделала лучшую работу»
08:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вратарь сборной Аргентины рассказал о своём состоянии перед серией пенальти
08:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ширер: «Смотрел финал, затаив дыхание»
08:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федун рассказал, что думает о Месси после победы на ЧМ
08:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федун: «Я видел много финалов, но Аргентина - Франция - лучший»
08:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Только сборная Италии имела большую паузу между победами на чемпионате мира, нежели Аргентина
08:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сабалета: «Это был нескончаемый праздник»
08:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо отреагировал на то, что Месси стал чемпионом мира
07:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой – о финале ЧМ: «Это была величайшая игра на планете Земля»
Все новости
Рекомендуем