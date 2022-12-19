Мостовой – о финале ЧМ: «Это была величайшая игра на планете Земля»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о финальном поединке чемпионата мира – 2022, в котором встречались Аргентина и Франция.

«Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры - футбол. Это не забудется никогда. Месси взял кубок мира - это фантастика», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Напомним, что игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3. В активе Месси два забитых мяча. В серии послематчевых пенальти сборная Аргентины оказалась точнее французов, выиграв – 4:2. Для «альбиселесте» это третий кубок мира в истории.