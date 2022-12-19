Икарди поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

Аргентинский форвард «Галатасарая» Мауро Икарди в социальных сетях поздравил своего соотечественника Лионеля Месси с победой на чемпионате мира.

Икарди написал, что хотел бы поздравить Месси с долгожданной победой на мундиале, так как никто не заслуживает этого кубка больше, чем Лионель. Форвард турецкого клуба отметил, что Месси очень долго шёл к этой награде.

«Также хочу поздравить всех тех, кто является частью этой невероятной команды», - добавил Икарди.

Напомним, что сборная Аргентины с Месси в составе в финальном поединке в серии послематчевых пенальти сумела обыграть французскую команду.