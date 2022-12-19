Червиченко: «Будет эра Мбаппе»

Бывший президент подмосковных «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал выступление французского футболиста Килиана Мбаппе в финальном поединке чемпионата мира – 2022 в Катаре против национальной сборной Аргентины (3:3, 2:4 пен).

Футбольный деятель назвал форварда из Франции великолепным игроком и отметил значимое достижение для 23-летнего спортсмена – четыре гола в финале мундиаля.

«Следующие десять лет пройдут под его знаком. Будет эра Мбаппе», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

При этом он выразил предположение касательно того, что эра чемпиона мира Лионеля Месси близится к своему логическому завершению.