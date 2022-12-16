Глеб: «Буду болеть за Францию»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб признался, что в финале чемпионата мира будет болеть за сборную Франции - но не потому что так высоко ценит французский футбол, а потому что поспорил с другом и поставил на эту команду. Напомним, что в финальном матче чемпионата мира сойдутся сборные Франции и Аргентины - действующий чемпион мира и команда, которая не выигрывала чемпионат мира с 1986 года.

- Поспорил с другом, он поставил на Аргентину, я — на Францию еще перед чемпионатом мира. Поэтому за сборную Франции буду болеть, но игра, действительно, должна быть очень интересной, - цитирует слова Глеба Vseprosport.ru.