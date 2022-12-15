Трезеге сравнил Мбаппе и Анри

Известный в прошлом французский форвард Давид Трезеге провел параллель между Тьерри Анри и Килианом Мбаппе.

«Они похожи своим стартом карьеры – оба начинали в «Монако». Тьерри и Килиан очень скоростные нападающие, они нацелены на голы и лидерство в команде. Анри изменил футбольный мир к лучшему и попал в историю, а Мбаппе делает то же самое сейчас», - передает слова Давида AS.

На чемпионате мира в Катаре 23-летний Мбаппе отметился пятью голами и двумя ассистами в шести матчах. В финальном матче Франция встретится с командой Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря.