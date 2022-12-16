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Дешам обиделся на Бензема за то, что Карим не поблагодарил его на церемонии вручения «Золотого мяча»

16 Декабря 2022 • 13:21 Комментировать (6)
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Отношения между главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и нападающим Каримом Бензема сейчас не очень хорошие. Если верить изданию L'Equipe, наставник охладел к форварду мадридского «Реала».

По сведениям источника, Дешам обиделся на Бензема за то, что Карим не поблагодарил его, когда зачитывал речь при получении «Золотого мяча».

Напомним, Бензема из-за травмы не смог помочь сборной Франции на чемпионат мира. Форвард покинул расположение команды перед самим стартом турнира.

Послезавтра подопечные Дидье Дешама сыграют в финале мундиаля против Аргентины. Бензема не приедет на матч поддержать партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (6)
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Alex1972
16 Декабря 2022 в 13:41
Вот у Ван Галя и Депая отношения идеальные... Они любят целоваться... А-ха-ха-ха...
HG2017
16 Декабря 2022 в 13:56
голландцы, куле! ))
NOBODY
16 Декабря 2022 в 13:26
а за что благодарить Дешама? Кариму? что Дешам сделал для Бензема?
HG2017
16 Декабря 2022 в 13:58
Ну так то именно ДД его так натренировал в сборной, что Бенз по инерции стал тащить в ЛЧ ))) Кстати не помню может ДД тренировал Лион, когда там бензема начинал?
ivan_petrenko95
16 Декабря 2022 в 13:59
отстранил от сборной не несколько лет, лишив страну отличного нападающего нападающего, а игрока лишив возможности играть за страну, забивать голы, стать чемпионом мира и возможно лучше выступить на евро. Видимо за такое надо благодарить, может я чего то не понимаю..
ARTUR
16 Декабря 2022 в 13:24
Дешам дрищь..
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