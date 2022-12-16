Дешам обиделся на Бензема за то, что Карим не поблагодарил его на церемонии вручения «Золотого мяча»

Отношения между главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и нападающим Каримом Бензема сейчас не очень хорошие. Если верить изданию L'Equipe, наставник охладел к форварду мадридского «Реала».

По сведениям источника, Дешам обиделся на Бензема за то, что Карим не поблагодарил его, когда зачитывал речь при получении «Золотого мяча».

Напомним, Бензема из-за травмы не смог помочь сборной Франции на чемпионат мира. Форвард покинул расположение команды перед самим стартом турнира.

Послезавтра подопечные Дидье Дешама сыграют в финале мундиаля против Аргентины. Бензема не приедет на матч поддержать партнёров.