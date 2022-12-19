Бубнов объяснил, почему Месси круче Марадоны

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси после победы на чемпионате мира – 2022.

«Карьера Месси подходит к завершению. С Марадоной он поравнялся, но на клубном уровне Лео добился гораздо большего. Можно смело говорить, что Лионель превзошел легенду Аргентины», - приводить слова Бубнова Sportbox.

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции завершился победой южноамериканцев – 3:3, 4:2 по пенальти. В этом поединке 35-летний Месси отметился двумя голами. Он был признан лучшим футболистом мундиаля.