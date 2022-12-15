Раньери: «Мбаппе похож на Роналду, а Месси никогда не казался таким решительным»

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери в преддверии финала чемпионата мира сравнил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с лидером национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

По мнению Раньери, Мбаппе своей техникой и скоростью напоминает португальского нападающего Криштиану Роналду. Месси же никогда прежде ему не казался настолько решительным, как сейчас.

«Помимо лидерства на поле, он (Месси) показал свою харизму. Он умеет делать всё, находить товарищей по команде такими передачами, которые не видит никто другой, забивать экстраординарные голы», — цитирует Раньери La Gazzetta dello Sport.

При этом специалист отметил, что предстоящий финал — это не только противостояние Месси и Мбаппе, но и игра между двумя по-настоящему сильными командами.

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало в 18:00 по московскому времени.