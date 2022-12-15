Самедов оценил шансы в финале Аргентина - Франция

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о предстоящем финале чемпионата мира, в котором Аргентина сыграет против Франции.

«Шансы равны. Кто-то скажет, что у французов чуть-чуть больше шансов. Аргентинцы прибавляют по ходу этого турнира. Нас ждет очень интересный финал», - передает слова Александра «Спорт-экспресс».

Напомним, что в полуфинале Аргентина крупно обыграла Хорватию со счетом 3:0, а Франция одолела Марокко - 2:0.

Финальный матч мундиаля в Катаре состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.