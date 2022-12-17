Экс-игрок сборной Франции: «Желаю, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

Известный французский форвард Андре-Пьер Жиньяк хотел бы увидеть триумф аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Сейчас в Аргентине желают, чтобы Лео Месси стал чемпионом мира. Я француз, но все равно хочу пожелать удачи Лионелю. Он заслужил выиграть эту награду. На этом мундиале Месси является вожаком Аргентины», - передает слова Жиньяка RMC Sport.

В финальном матче чемпионата мира Аргентине будет противостоять Франция. Этот поединок состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Матч обслужит польский арбитр Шимон Марциняк.