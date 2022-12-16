Зеедорф надеется на триумф Месси

Известный в прошлом нидерландский футболист Кларенс Зеедорф надеется на то, что Лионель Месси выиграет вожделенный чемпионский титул в финальном матче катарского Мундиаля. Зеедорф считает, что победа Месси была бы справедливым исходом чемпионата, ввиду тог, что он, Месси, представляет для аргентинского футбола.

- Аргентина объединилась вокруг Месси. делает на поле больше, чем Мбаппе, то, что делает Месси, это невероятно. Он создает невероятные моменты, решает судьбу матчей. Если есть Бог футбола, то он заслуживает победу - хочу увидеть, как он поднимает Кубок мира над головой, - цитирует Зеедорфа pianetamilan.it.