Булыкин: «Мы смотрим на футбольную сказку этого поколения»

Бывший игрок амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался об усталости от просмотра футбольных матчей.

«Как от такого футбола можно устать? Наоборот, радуешься, что есть такие матчи и футболисты, что живёшь в эпоху Месси, Роналду, Холанда, Мбаппе. Не знаю, какой футболист может сказать, что не может смотреть или устал от футбола. То, что сейчас происходит — это футбольная сказка. Мы смотрим на футбольную сказку этого поколения», — заявил экс-футболист российской сборной в интервью «Чемпионату».

По его словам, будет интересно наблюдать на выступления футболистов, игравших на чемпионате мира. А особое внимание эксперта будет приковано к тем, кто впечатлил своей игрой в Катаре.

Напомним, что уже в конце декабря вернутся матчи чемпионатов Испании, Англии и Франции, а с 4 января возобновится и итальянская Серия А.