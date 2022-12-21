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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин: «Мы смотрим на футбольную сказку этого поколения»

21 Декабря 2022 • 22:49 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший игрок амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался об усталости от просмотра футбольных матчей.

«Как от такого футбола можно устать? Наоборот, радуешься, что есть такие матчи и футболисты, что живёшь в эпоху Месси, Роналду, Холанда, Мбаппе. Не знаю, какой футболист может сказать, что не может смотреть или устал от футбола. То, что сейчас происходит — это футбольная сказка. Мы смотрим на футбольную сказку этого поколения», — заявил экс-футболист российской сборной в интервью «Чемпионату».

По его словам, будет интересно наблюдать на выступления футболистов, игравших на чемпионате мира. А особое внимание эксперта будет приковано к тем, кто впечатлил своей игрой в Катаре.

Напомним, что уже в конце декабря вернутся матчи чемпионатов Испании, Англии и Франции, а с 4 января возобновится и итальянская Серия А.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
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