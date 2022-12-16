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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Казанский – о слабостях сборной Франции: «Моё мнение — Льорис»

16 Декабря 2022 • 01:29 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Известный российский комментатор Денис Казанский высказался о слабых сторонах национальной сборной Франции перед финальным поединком чемпионата мира – 2022 в Катаре, в котором ей предстоит сразиться с командой Аргентины.

«Самое слабое звено у французов? Моё мнение — Льорис», - приводит слова Казанского «Спорт-Экспресс».

Казанский не считает Уго Льориса плохим голкипером, однако подчёркивает нервозность и отсутствие стабильности, свойственные французскому вратарю.

Финальный матч катарского соревнования Франция – Аргентина состоится 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Уго Льорис Чм-2022 Денис Казанский
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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