Тарасова: «Я не знаю, кто такой Месси»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о чемпионате мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в финальной игре мундиаля Франция встретится с Аргентиной, в составе которой выступает легендарный нападающий Лионель Месси, никогда прежде не выигрывавший этот турнир.

Тарасова призналась, что за чемпионатом мира не следит и ничего не знает о Месси.

«За чемпионатом мира не слежу. Кто такой Лионель Месси — не знаю», — цитирует Тарасову Metaratings.

Решающая игра мундиаля начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, что вчера, 17 декабря, в матче за третье место сборная Хорватии обыграла Марокко (2:1).