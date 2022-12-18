Губерниев: «Франция выиграет в основное время, а Месси так и не станет Марадоной»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем финале чемпионата мира, в котором встретятся Аргентина и Франция.

По мнению Губерниева, мундиаль выиграют французы, а лидер южноамериканской сборной Лионель Месси так и не сможет достичь величия Диего Марадоны, выигрывавшего этот турнир в 1986 году.

«Франция выиграет в основное время, а Месси так и не станет Марадоной. Диего всё видит», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Отметим, что Месси ещё ни разу не выигрывал чемпионат мира. Его наивысшим достижением на этом турнире остаётся финал 2014 года против Германии (0:1, дв).

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.