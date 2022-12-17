Флик – о финале ЧМ-2022: «Если вы футбольный романтик, вы хотите, чтобы Месси выиграл»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем финале между сборными Аргентины и Франции.

«Если вы футбольный романтик, вы хотите, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, поскольку он является лучшим футболистом последних лет. Он продолжает демонстрировать игру высочайшего уровня, несмотря на возраст, и определённо заслужил поднять над головой кубок по итогам своего последнего мундиаля.

Обе команды заслуженно оказались в финале, и в целом, конечно, я настроен нейтрально. При этом у меня остаётся особая связь с некоторыми игроками сборной Франции, с которыми я работал в «Баварии», – заявил в интервью SID Флик.