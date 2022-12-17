Эмилиано Мартинес назвал главное преимущество сборной Аргентины над Францией

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался в преддверии финального матча чемпионата мира против Франции.

«Наше преимущество в том, что у нас есть лучший игрок мира. Соперник является небольшим фаворитом в предстоящем матче, но мы не чувствуем себя уровнем ниже», — цитирует Мартинеса RMC Sport.

Футболист заявил, что видел Месси в прекрасной форме на Кубке Америки, но сейчас он выглядит еще лучше.

На счету 35-летнего нападающего пять забитых мячей и три результативные передачи в шести матчах чемпионата мира в Катаре.

В финале мундиаля Аргентина сыграет с Францией, матч пройдет 18 декабря в 18:00 по московскому времени.